Lanazione.it - Poste e carabinieri. Scelte illogiche per la minoranza

Leggi su Lanazione.it

Dopo l’assemblea pubblica del 9 gennaio che si è tenuta al teatro comunale di Laterina, il gruppo di opposizione "Insieme Laterina Pergine Valdarno" ha puntato l’indice contro l’amministrazione comunale. Secondo lasono state fatte"non fondate su principi logici", come ad esempio il trasferimento provvisorio dell’ufficio tecnico a Ponticino, in attesa della ristrutturazione del palazzo comunale di Pergine e la demolizione e ricostruzione di una sola porzione della scuola secondaria di Ponticino. "Nel primo caso - hanno sottolineato - il trasferimento avrà come unico effetto quello di incrementare i costi di gestione, senza nessuna ricaduta positiva sulla cittadinanza e sul territorio, quando avremmo potuto concentrare tutto il settore tecnico nel municipio di Laterina senza spese, e l’intempestività di questa operazione, visto che ancora non sappiamo quando saranno fatti tali lavori".