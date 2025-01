Ilrestodelcarlino.it - Omicidio di Comunanza, chiesta la scarcerazione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il tribunale del Riesame si è riservato la decisione se accogliere la ridipresentata da Claudio Funari, il 42enne didetenuto nella casa circondariale di Marino perché accusato dell’di Renzo Paradisi e del tentatodella moglie Maria Antonietta Giacomozzi. Ieri mattina si è svolta l’udienza ad Ancona. Non era presente il procuratore di Ascoli Umberto Monti che ha depositato una memoria ribadendo la necessitò che l’uomo resti in carcere, motivandola fondamentalmente con il pericolo di reiterazione del reato ravvisabile, secondo la ricostruzione del giudice Annalisa Giusti, sull’efferatezza dei reati e quindi sulla pericolosità del soggetto. A questa tesi si è opposto l’avvocato difensore Olindo Dionisi, che non ha obiettato sulla responsabilità di Funari, quanto piuttosto sui gravi indizi di colpevolezza, sui reati così come qualificati.