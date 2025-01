Calciomercato.it - Milan: per Thiaw c’è lesione, la verità su Pulisic e Morata

Le ultime sulle condizioni fisiche dei tre calciatori che hanno lasciato il campo, durante la sfida contro il Como, per infortunio I tanti attesi esiti degli esami sono arrivati. In casac’era apprensione in merito alle condizioni fisiche di Malick, Christiane Alvaro, che hanno lasciato il campo, contro il Como, per dei problemi muscolari.: perc’è, lasu(LaPresse) – Calciomercato.itPer quanto riguarda il centrale tedesco, gli accertamenti hanno evidenziato unadel bicipite femorale sinistro. Si sottoporrà a nuovi controlli fra 7-10 giorni. Arrivano, invece, buone notizie per quanto riguarda l’americano e l’attaccante spagnolo, che hanno accusato solamente un affaticamento muscolare durante la partita di ieri, per entrambi gli esami eseguiti oggi hanno escluso lesioni muscolari.