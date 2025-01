Ilrestodelcarlino.it - Mese della pace, tutte le iniziative

In occasione del, l’Unità pastorale di Comacchio in collaborazione con diverse associazioni locali promuoverà diverse. La prima è in programma nel pomeriggio di venerdì, alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe, dove sarà recitato il Santo Rosario per la. Sabato dalle 16, nelle parrocchie avrà luogo il Peace Lab, attività formativa per ragazzi aperta a famiglie e associazioni. Il 24 gennaio alle 21, nei locali parrocchiali del Duomo di Comacchio si terrà l’incontro sinodale sul tema "Slancio profetico e culturae del dialogo". Infine, il 25 gennaio alle 16 da piazza XX Settembre partirà la Marciaverso la sede municipale, dove verrà consegnato al sindaco Pierluigi Negri il messaggio per la 58esima Giornata Mondialedi Papa Francesco che, quest’anno, è legato al tema "Rimetti a noi i nostri debiti: concedici la tua".