Mandato | La cessione di Kvaratskhelia è un 7 meno meno

Il parere dell’avvocatosuTommaso, avvocato e ospite di “Napoli Magazine Live” su Radio Punto Zero, ha commentato la situazione di Khvicha, protagonista di una stagione sotto le aspettative. Per, ladel georgiano è stata una scelta che ha “messo tutti d’accordo”. Nonostante l’importanza del calciatore, il rendimento non ha rispecchiato le aspettative. “Voto alla decisione di Kvara? 7”, ha dichiarato, evidenziando come la situazione disia stata forzata. “Non era il vero”, ha aggiunto, indicando che già in estate si parlava di una possibile.Conte e l’unità del gruppoL’avvocato ha poi parlato di Antonio Conte, sottolineando il suo impegno nell’unione del gruppo. “Conte tiene molto all’unione del gruppo”, ha spiegato