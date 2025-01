Ilrestodelcarlino.it - Infermiere Wick di nuovo a processo, il procuratore di Ascoli: “Travisamento delle prove nella sentenza di appello”

, 15 gennaio 2025 – “Ero certo della correttezzaindagini e del rispettogaranzie difensive in ogni fase del procedimento”. IldiPiceno Umberto Monti commenta con soddisfazione le motivazioni del pronunciamento con il quale la Corte di Cassazione ha annullato laassolutoria emessa dalla Corte d’Assise d’di Ancona nei confronti di Leopoldoaccusato di omicidio e tentato omicidio in relazione alle morti sospette avvenute presso la Rsa di Offida. La decisione dispone un, confermando la validitàindagini preliminari e la piena utilizzabilitàraccolte che erano state invece escluse neldi secondo grado. Secondo la Suprema Corte, non vi è stata alcuna violazione dei diritti della difesa durante le indagini e gli elementi probatori – incluse analisi scientifiche e consulenze tecniche – sono pienamente legittimi.