Iltempo.it - "Incidenti sospetti". Guasti alla rete, Ferrovia deposita la denuncia

Leggi su Iltempo.it

«Il Gruppo Fs,luce dell'ennesimo incidente anomalo sullae di un elenco di circostanze altamente sospette, ha preparato un espostomolto dettagliato che hato ora presso le autorità competenti». Lo fa sapere Ferrovie dello Stato in una nota. In particolare, «gli orari in cui si sono verificati alcuni problemi (non può essere un caso che si tratti di quelli più complicati per la circolazioneria, con ricadute pesanti su tutta la), il tipo die la loro frequenza stanno destando più di qualche interrogativo». «Una celebre frase di Andreotti dice che ci sono due tipi di matti: quelli che credono di essere Napoleone e quelli che credono di risanare le Ferrovie. Le ferrovie con il tempo si sono risanate e sono migliori rispetto a trenta o quarant'anni fa.