Lettera43.it - Il ministro Tajani convoca l’incaricato d’affari del Venezuela sul caso di Alberto Trentini

Leggi su Lettera43.it

Ildegli Esteri Antonioha fattore stamanidel, «per protestare con forza per la mancanza di informazioni sulla detenzione del cittadino italianoe per contestare l’espulsione di tre nostri diplomatici da Caracas», ha scritto su X. «L’Italia continuerà a chiedere aldi rispettare le leggi internazionali e la volontà democratica del suo popolo», ha aggiunto, cooperante umanitario, il 15 novembre 2024, mentre si recava da Caracas a Guasdalito, è stato fermato a un posto di blocco insieme all’autista dell’ong Humanity of Inclusion e successivamente arrestato dalle autoritàne. Da allora non si hanno più notizie di lui. È stata la famiglia, il 14 gennaio, a lanciare un appello al governo italiano per «porre in essere tutti gli sforzi diplomatici possibili e necessari, aprendo un dialogo costruttivo con le istituzionine, per riportare a casae garantirne l’incolumità».