Il cocktail bar senza indirizzo di Milano trasloca e si trasferisce in un nuovo sotterraneo

La nuova parte della storia era iniziata lo scorso 18 novembre, quando la pagina Instagram del bar 1930 diaveva postato un’immagine del locale di via Sottocorno con la scritta sovrimpressa: “You’re looking in the wrong place”. Stai guardando dalla parte sbagliata. Poi, più o meno ogni settimana, unpost, unindizio: “Qualcosa è cambiato”. “Shhh. Non è un segreto”. E il 27 dicembre la parziale rivelazione: “1930. New home”, con tre foto per la verità difficilmente intelligibili. Abbastanza per far nascere il pissi pissi bau bau, le ipotesi, le leggende, io-lo-so-ma-non-ve-lo-dico. Infine oggi il disvelamento, il segreto non più segreto. Il 1930, il secret bar più noto di, cambia casa. Lascia via Pasquale Sottocorno,che nessuno avrebbe dovuto conoscere e che tutti i buoni bevitori milanesi conoscevano benissimo, e sinel piano inferiore di un’altra insegna del gruppo Farmily di Flavio Angiolillo e Marco Russo: il Mag La Pusterla in via De Amicis 22.