Helena Prestes fuori dal GF | il post a sostegno di Zeudi

L’uscita di scena della modella dal Grande Fratello ha lasciato i fan stupiti. Eliminata al televoto è tornata sui socialè stata eliminata dal reality durante la puntata di lunedì 13 gennaio. La sua uscita dal gioco ha sorpreso i fan che gridano al televoto truccato. In casa è rimasta invece Shaila che, secondo i sondaggi, avrebbe dovuto lasciare la casa del Grande Fratello.Invece al televoto le cose sono andate diversamente e la modella brasiliana ha dovuto dire addio alla sua avventura nella casa più spiata d’Italia.Madal reality Mediasetè tornata sui social dove ha condiviso un video che riguarda una conversazione tra Lorenzo e, due gieffini che sono stati importanti per lei durante la sua permanenza in casa. Prima laha avuto un flirt con Lorenzo, poi con un’amicizia speciale con l’ex Miss Italia.