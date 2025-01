Lanazione.it - Giani ’convoca’ Urso. Funaro: "Restare uniti" Fortezza, lavori nei tempi

Il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo, è intervenuto ieri all’inaugurazione di Pitti Uomo solo in videocollegamento. Ma ora le istituzioni locali lo aspettano di persona, perché la crisi del settore moda è tale che necessita di strategie e sostegni concreti. "Spero che la mancanza del ministro sia presto rimediata - ha detto il presidente della Regione, Eugenio– Abbiamo aperto un tavolo della moda. E molte sono le misure del memorandum che abbiamo posto: fra questi gli incentivi alle imprese con fondi europei sempre più consistenti, la formazione perché il mercato chiede anche una trasformazione, gli aspetti finanziari e gli ammortizzatori sociali perché c’è un indotto di piccole e medie imprese da sostenere". Analogo appello è arrivato dalla sindaca Sara, che ha auspicato non solo l’attenzione e le strategie per il sistema moda, ma anche il rinnovo subito della cassa integrazione: "Penso sia necessario mettersi a un tavolo tutti insieme per lavorare a un rilancio del settore - ha sottolineato dalla platea del Palazzo degli Affari –.