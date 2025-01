Ilgiorno.it - Esplosione in una villa di Castelverde per una fuga di gas, quattro feriti: “Residenti vivi per miracolo”

Cremona – Prima lo scoppio, poi le urla e la paura. Una grossa, probabilmente causata da unadi gas, ha coinvolto mercoledì pomeriggio una villetta di Costa Sant’Abramo, frazione di, in provincia di Cremona. Lepersone all’interno della casa sono rimaste ferite ma non in modo grave. Gli inquirenti hanno dichiarato che sono stati “miracolati” perché la deflagrazione ha causato danni ingentissimi all’edificio. Il botto si è sentito poco prima delle 16 e i vicini della zona hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco: arrivati sul posto hanno temuto il peggio perché il portone d’ingresso era scardinato, i vetri delle finestre in frantumi, gli infissi letteralmente divelti, i mobili distrutti e la strada antistante era ricoperta di vetri e detriti.