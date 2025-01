Emergenza automediche nel Lazio | Federcontribuenti denuncia la drammatica situazione del servizio 118

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 15 gennaio 2025 –segnala con preoccupazione le gravi carenze che stanno compromettendo il funzionamento deldi118 nel, aggravate dall’assenza di interventi tempestivi per il rinnovo dellenecessarie a garantire la sicurezza dei cittadini, soprattutto in vista dell’afflusso straordinario di persone previsto per il Giubileo.“L’appalto per la fornitura di nuove– rileva– sembra essere in stallo, con una possibile consegna dei mezzi rinviata addirittura ad aprile-maggio 2026. Nel frattempo, l’quotidiana si aggrava: quando un’automedica si guasta, non sono disponibili mezzi di riserva per sostituirla. Di conseguenza, si ricorre a soluzioni tampone, come l’utilizzo diprivate o l’impiego di medici su ambulanze, riducendo significativamente l’efficienza complessiva del sistema diin evidente difficoltà, con gli infermieri dellecostretti a spostarsi continuamente tra diverse postazioni, spesso senza preavviso e utilizzando i propri veicoli personali”.