L omicidio Boiocchi capo ultrà del Inter gli arrestati non rispondono al Gip Tra questi c è Pietro Andrea Simoncini legato alla ndrangheta

Si sono avvalsi tutti della facoltà di non rispondere gli arrestati, a seguito delle dichiarazioni dell'ormai collaboratore ed ex leader della curva Nord Interista Andrea Beretta e dei riscontri acquisiti, per l'omicidio dello storico capo ultrà nerazzurro Vittorio Boiocchi, ammazzato a colpi di pistola il 29 ottobre 2022 sotto casa a Milano, nel quartiere Figino. Hanno deciso di non parlare.

