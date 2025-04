Roma quando si alza il livello la squadra si smarrisce l’analisi dell’1 1 nel derby

Roma stanno diventando un tema ricorrente e inquietante. Anche nel derby contro la Lazio, finito 1-1 come una settimana fa contro la Juventus, si è rivisto un copione ormai familiare: un primo tempo rinunciatario, l’iniziativa lasciata all’avversario e una reazione che arriva soltanto dopo lo svantaggio. Una Roma a intermittenza, insomma, che fatica ad accendersi nei momenti cruciali e sembra accontentarsi appena riesce a rimettere le cose in pari. Un atteggiamento che, nel momento in cui servirebbe il salto di qualità per restare agganciati al treno Champions, fa più male che bene.Il derby non è stato indimenticabile dal punto di vista tecnico, molto più acceso sul piano nervoso, tra simulazioni plateali, proteste e falli tattici a ripetizione. La cornice, quella sì da brividi, con la splendida coreografia della Curva Sud per Agostino Di Bartolomei. Sololaroma.it - Roma, quando si alza il livello la squadra si smarrisce: l’analisi dell’1-1 nel derby Leggi su Sololaroma.it Le analogie tra i big match dellastanno diventando un tema ricorrente e inquietante. Anche nelcontro la Lazio, finito 1-1 come una settimana fa contro la Juventus, si è rivisto un copione ormai familiare: un primo tempo rinunciatario, l’iniziativa lasciata all’avversario e una reazione che arriva soltanto dopo lo svantaggio. Unaa intermittenza, insomma, che fatica ad accendersi nei momenti cruciali e sembra accontentarsi appena riesce a rimettere le cose in pari. Un atteggiamento che, nel momento in cui servirebbe il salto di qualità per restare agganciati al treno Champions, fa più male che bene.Ilnon è stato indimenticabile dal punto di vista tecnico, molto più acceso sul piano nervoso, tra simulazioni plateali, proteste e falli tattici a ripetizione. La cornice, quella sì da brividi, con la splendida coreografia della Curva Sud per Agostino Di Bartolomei.

