Pool Promozione serie C Club Arezzo vince con Pisa e vola in serie B

Arezzo,14 aprile 2025 – Obiettivo centrato per i ragazzi guidati sapientemente da Coach Morelli che strapazzano Pisa e con un netto 3-0 acciuffano il sogno Promozione. I nero Amaranto sono scesi in campo con Luatti al palleggio in Diagonale con Nandesi Luca opposto, Conti e Pippi schiacciatori, Scarpato e Ricci al centro, Nandesi Andrea. libero. In un Maccagnolo sold out i Botoli partono subito alla grande, concentrati e determinati prendono subito il largo, gli ospiti non riescono ad arginare gli attacchi di Conti e compagni e i nero amaranto si aggiudicano il parziale con un netto 25-11. Seconda frazione ancora gli aretini a comandare il gioco, tutti gli attaccanti si fanno trovare pronti spinti da un pubblico incredibile, è Nandesi Luca, autore di una prova maiuscola a mettere giù la palla del 25-13. Lanazione.it - Pool Promozione serie C, Club Arezzo vince con Pisa e vola in serie B Leggi su Lanazione.it ,14 aprile 2025 – Obiettivo centrato per i ragazzi guidati sapientemente da Coach Morelli che strapazzanoe con un netto 3-0 acciuffano il sogno. I nero Amaranto sono scesi in campo con Luatti al palleggio in Diagonale con Nandesi Luca opposto, Conti e Pippi schiacciatori, Scarpato e Ricci al centro, Nandesi Andrea. libero. In un Maccagnolo sold out i Botoli partono subito alla grande, concentrati e determinati prendono subito il largo, gli ospiti non riescono ad arginare gli attacchi di Conti e compagni e i nero amaranto si aggiudicano il parziale con un netto 25-11. Seconda frazione ancora gli aretini a comandare il gioco, tutti gli attaccanti si fanno trovare pronti spinti da un pubblico incredibile, è Nandesi Luca, autore di una prova maiuscola a mettere giù la palla del 25-13.

