medici e personale sanitario. nella maggioranza dei casi, infatti, queste figure professionali cercano di lavorare in aree più centrali, dove servizi e possibilità di una vita più serena possono, almeno su carta, sembrare più concreti. Spesso, per ovviare a tale mancanza, le strutture ospedaliere lanciano offerte di lavoro fortemente vantaggiose, ma nonostante questo rimangono scoperte. L’ultimo caso interessa il NWHHS in Australia, che ha lanciato un’offerta di lavoro per un medico di base che lavorerà a Julia Creek, nel Queensland. La retribuzione garantita è molto alta, 500mila euro all’anno, con l’aggiunta di casa e auto per il/la professionista che accetterà questo percorso lavorativo. Quifinanza.it - 500mila euro per lavorare nella città dove mancano i medici, la strana offerta Leggi su Quifinanza.it Da anni, anche in Italia, i Servizi sanitari nazionali si scontrano con le problematiche di diversi remoti ospedali che palesano la carenza die personale sanitario.maggioranza dei casi, infatti, queste figure professionali cercano diin aree più centrali,servizi e possibilità di una vita più serena possono, almeno su carta, sembrare più concreti. Spesso, per ovviare a tale mancanza, le strutture ospedaliere lanciano offerte di lavoro fortemente vantaggiose, ma nonostante questo rimangono scoperte. L’ultimo caso interessa il NWHHS in Australia, che ha lanciato un’di lavoro per un medico di base che lavorerà a Julia Creek, nel Queensland. La retribuzione garantita è molto alta,all’anno, con l’aggiunta di casa e auto per il/la professionista che accetterà questo percorso lavorativo.

