Amica.it - Come scegliere il mascara giusto a seconda delle ciglia?

Leggi su Amica.it

Accanto al rossetto, ilè il prodotto make up più venduto. Oggi ne esistono davvero di tantissimi tipi per formulazione ma soprattutto per scovolino. Quale utilizzare? Prima di tutto bisogna conoscere il proprio tipo die l’effetto che si desidera.Ad esempio, il prodotto ideale per chi hacorte è quello in elastomero con setole corte e fitte per raggiungere eaggrappare lecorte fin dalla base. Quello incurvante, invece, è il miglior alleato perdritte: gli scovolini di questosono ricurvi in modo da aiutare a piegare naturalmente leverso l’alto durante l’applicazione. Si consiglia, comunque sempre, l’utilizzo del piegaprima di applicare il.Nel video di Amica.it, si scoprono iadatti per chi hachiare e sottili.