Campania torna il maltempo e scatta allerta meteo con possibili piogge e grandinate

torna il maltempo in Campania. La Protezione Civile della Regione, a seguito delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo per temporali di livello ‘giallo’ valido dalla mezzanotte fino alle 14 di martedì 15 aprile. Campania, torna il maltempo e scatta allerta meteo con possibili piogge e grandinate Come spiega .L'articolo Campania, torna il maltempo e scatta allerta meteo con possibili piogge e grandinate Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Campania, torna il maltempo e scatta allerta meteo con possibili piogge e grandinate Leggi su Teleclubitalia.it ilin. La Protezione Civile della Regione, a seguito delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso diper temporali di livello ‘giallo’ valido dalla mezzanotte fino alle 14 di martedì 15 aprile.ilconCome spiega .L'articoloilconTeleclubitalia.

Ne parlano su altre fonti Maltempo in Campania, primavera instabile: scatta l'allerta. Torna il maltempo in Campania, scatta l'allerta meteo: le previsioni. Maltempo in arrivo su Napoli e Campania: scatta l'allerta meteo. Maltempo, da stasera scatta l’allerta meteo gialla sulla Campania. Maltempo: vento forte e mare agitato, scatta allerta in Campania. Maltempo in Campania, domani scatta l’allerta meteo gialla.

Scrive ilgiornalelocale.it: Maltempo, temporali in arrivo: scatta l’allerta meteo gialla - La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per temporali di livello Giallo dalla mezzanotte di oggi.

centrometeoitaliano.it riferisce: Meteo – Torna il maltempo sull’Italia, scatta l’allerta della Protezione Civile; le regioni coinvolte - Perturbazione in transito su parte dell'Italia,torna il maltempo e scatta l'allerta meteo della Protezione Civile ...

Come scrive informazione.it: Maltempo in Campania, scatta l'allerta meteo per vento forte e mare mosso - La Protezione Civile della Regione Campania, sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo per vento forte e mare agitato valido dalle 18 di oggi ...