Alimenti nuove evidenze sui benefici delle mandorle nella prevenzione cardiometabolica

mandorle ogni giorno apporta benefici significativi alla salute cardiometabolica. Sono le conclusioni di 11 scienziati e medici, esperti mondiali di salute e nutrizione Ilgiornaleditalia.it - Alimenti, nuove evidenze sui benefici delle mandorle nella prevenzione cardiometabolica Leggi su Ilgiornaleditalia.it Consensus paper, 'consumo quotidiano aiuta cuore, intestino e gestione del peso' Roma, 14 apr. (Adnkronos Salute) - Mangiareogni giorno apportasignificativi alla salute. Sono le conclusioni di 11 scienziati e medici, esperti mondiali di salute e nutrizione

Alimenti, nuove evidenze sui benefici delle mandorle nella prevenzione cardiometabolica.

