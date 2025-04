Ilrestodelcarlino.it - Bambino di 18 mesi rischia di soffocare con un pistacchio: salvato dai genitori in videochiamata col 118

Modena, 14 aprile 2025 - Attimi di paura per un un bimbo di 18. Il piccolo stava soffocando con un, a salvarlo iche, guidati indagli operatori del 118, hanno eseguito la manovra di disostruzione pediatrica. Il, residente a Carpi, nel Modenese, ora è ricoverato all’Ospedale Sant’Orsola e non è in pericolo di vita. Nella struttura bolognese è stato operato e non è in pericolo di vita. I fatti e la manovra inI fatti sono avvenuti il 12 aprile: intorno alle 14 la mamma e il papà hanno dato l'allarme chiamando il 118 perché il loro piccolo stava soffocando con un. La Centrale operativa 118 Emilia Est di Bologna ha subito inviato sul posto un’ambulanza del Servizio Emergenza-Territoriale 118 Modena, partita dall’ospedale di Carpi.