Campus pasquali nei musei dell’Unifi Dall’Orto botanico alla Specola ecco le proposte

Campus pasquali per piccoli grandi scienziati. Anche quest'anno, il Sistema Museale di Ateneo dell'Università di Firenze aderisce all'iniziativa promossa dalla Regione Toscana per il periodo pasquale, offrendo ai più piccoli un'occasione preziosa di scoperta, gioco e apprendimento. Le attività previste all'interno del progetto, dal titolo Divertirsi in sicurezza, sono pensate per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni e si svolgeranno in alcuni dei luoghi più affascinanti e stimolanti della città: il Museo di Geologia e Paleontologia, l'Orto botanico, il Museo di Antropologia e Etnologia e il Museo La Specola. Tra fossili e minerali, popoli lontani, piante esotiche e animali curiosi, i piccoli partecipanti potranno immergersi in un mondo ricco di meraviglie, esplorando la scienza attraverso laboratori ludico-didattici coinvolgenti e sempre diversi.

