Orologi di lusso all'asta dopo un maxi sequestro: come partecipare online

Dal 14 al 24 aprile 2025 è attiva un’asta con oltre 300disequestrati nel 2016 in stazione a Domodossola su un treno che da Milano andava a Parigi. I finanzieri e i funzionari delle Dogane li avevano trovati nascosti in due valigie trasportate da un signore giapponese, senza attestati di provenienza e con prezzi dimezzati. L’uomo è stato denunciato per contrabbando e illegale introduzione dei beni nel territorio dello Stato ed è stato condannato al pagamento di una sanzione di oltre mezzo milione di euro, oltre che alla confisca dei beni. Gli, 334 Rolex, 14 Omega, un Bulgari e un Patek Philippe, sono dunque diventati di proprietà dello Stato, con l’ufficio delle Dogane del Vco che ha affidato la vendita mediante pubblico incanto dei beni confiscati all’Istituto vendite giudiziarie di Torino.