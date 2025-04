Cityrumors.it - L’iPhone è made in China, ecco perchè Trump si è arreso sui dazi elettronici

Leggi su Cityrumors.it

Il presidente americano Donaldè stato costretto a esentare smartphone, computer e altri dispositividaireciproci per non penalizzare i propri prodottiL’ultima mossa a sorpresa del presidente degli Stati Uniti di togliere la maggior parte deiha in parte allentato la tensione di una guerra commerciale che stava danneggiando praticamente tutti i paesi e di cui non si conoscevano i possibili scenari futuri. Mentre erano pronte le contromosse di tutti i paesi interessati, paesi dell’Unione europea su tutti, è arrivata la retromarcia ditranne che per quelli già decisi contro la Cina.insi èsui– Cityrumors.it – Ansa fotoIideati dall’amministrazionecontro quasi tutte le nazioni variavano in percentuale secondo il paese che andavano a colpire.