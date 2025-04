Linkiesta.it - La riclassificazione dei codici Ateco e i sex worker

Ladeidel 2025 ha previsto l’introduzione di un’attività destinata a far discutere. In particolare, tra le altre attività dei servizi alla persona è stata inclusa la prestazione di “servizi di incontro ed eventi simili” con il codice 96.99.92. Le note esplicative chiariscono che all’interno di questa voce sono comprese “attività connesse alla vita sociale, attività di accompagnatori e di accompagnatrici (cioè escort), di agenzie di incontro e agenzie matrimoniali, di fornitura o organizzazione di servizi sessuali, di eventi di prostituzione o gestione di locali di prostituzione”. Insomma i sexpossono aprire la partita Iva.Iniziamo con il chiarire che prostituzione in Italia non configura un reato. In altri termini, è astrattamente possibile fornire servizi sessuali a pagamento senza finire in prigione.