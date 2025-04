L’ex Juve al Murales di Maradona le immagini sono commoventi VIDEO

Leggi su Spazionapoli.it

Anche un ex calciatore dellantus è accorso aldiper onorare El Pibe de Oro:commovente.Ildiai Quartieri Spagnoli è diventato nel corso del tempo un vero e proprio luogo di culto per tutti i tifosi e appassionati di calcio. A prescindere dalla fede calcistica, l’opera è diventato un vero e proprio luogo di pellegrinaggio per chiunque voglia omaggiare il più grande calciatore della storia del calcio, affollandosi sempre di turisti da ogni parte del globo.Spesso anche i calciatori del Napoli non hanno esitato a fare una visita in questo magico luogo. Stavolta, però, è stato il turno di un exntus.Tacconi aldi: ilAl, infatti, oggi si è presentato a sorpresa Stefano Tacconi, ex portiere dellantus. A testimoniare la visita, il figlio delbianconero con un post sui social che recita: “Oggi si celebra l’amicizia fra due campioni con arte, creatività e passione“.