Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2025 ore 13:25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaancora corre sulla Pontina per incidente avvenuto in precedenza all'altezza della raccordo anulare in direzione centro permangono code prestare Attenzione ci spostiamo ora sul Raccordo Anulare in interna con un altro incidente tra la Casilina e l'ardeatina mentre in esterna solo rallentamenti all'altezza della Pontina in ingresso aCi sono code sul tratto Urbano della A24 da Portonaccio al bivio per la tangenziale est verso il centro sulla Flaminia rallentamenti dal raccordo a via Due Ponti sempre verso il centro Mentre sulla Cassia a che ora è a tratti per la sorte Tomba di Nerone nelle due direzioni e code nei due sensi di marcia anche sulla Casilina tra Borghetto e raccordo ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale e giallo possono essere tue name monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Astral Spa punto.