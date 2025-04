Tramonti quattro arresti per rissa

La sera del 13 aprile u.s., a Tramonti, i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto all'arresto di quattro persone del luogo, indagate per il reato di "rissa", in quanto gli stessi, a seguito della ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, avrebbero avuto, presso un'abitazione privata, un violento litigio anche mediante l'utilizzo di due bastoni in legno che sono stati sottoposti a sequestro.

