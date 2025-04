I Modena City Ramblers ospiti alla Tenda per presentare il progetto Nati per la libertà — Racconti resistenti

alla memoria della Resistenza ai temi dell'identità, passando per le esplorazioni sonore del jazz contemporaneo: il 16 e il 17 aprile La Tenda di viale Monte Kosica offre tre buone occasioni per incontrarsi e confrontarsi, tra arte e impegno civile.Mercoledì 16 aprile alle 18 i Modena City.

