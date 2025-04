Precipita con auto dalla Provinciale così è morto Francesco Begni

Francesco Begni, 70enne residente a Chiari, la vittima del terribile incidente avvenuto intorno alle 9.15 di oggi, lunedì 14 aprile, lungo la Sp19.Per cause ancora al vaglio della Polizia Locale di Rodengo Saiano, l’uomo ha perso il controllo del pick-up che stava guidando poco prima di un. Bresciatoday.it - Precipita con l'auto dalla Provinciale: così è morto Francesco Begni Leggi su Bresciatoday.it , 70enne residente a Chiari, la vittima del terribile incidente avvenuto intorno alle 9.15 di oggi, lunedì 14 aprile, lungo la Sp19.Per cause ancora al vaglio della Polizia Locale di Rodengo Saiano, l’uomo ha perso il controllo del pick-up che stava guidando poco prima di un.

Ne parlano su altre fonti Precipita con l'auto dalla Provinciale: così è morto Francesco Begni. Auto sfonda il guardrail e precipita nella via sottostante: uomo muore sul colpo. Incidente a Magherno, l'auto sbanda e si ribalta in un canale pieno d'acqua: 22enne muore sul colpo. Greta Francone e Francesco Castellaneta morti dopo essere caduti con l'auto da un cavalcavia: i due fidanzati. Ravenna, auto precipita in una scarpata: un morto e un ferito grave. Appesa a testa in giù per un'ora nell'auto in bilico sul cavalcavia. Margherita si salva grazie a Siri: «Un mi.

Si apprende da ilfattoquotidiano.it: Automobilista si confonde con Google Maps e precipita nel vuoto per 40 metri da un ponte in costruzione. Indagini in corso – IL VIDEO - Un volo di 40 metri e, per miracolo, nessuna vittima. Siamo a Giava, in Indonesia. Qui, come riporta il Daily Mail, ieri 9 aprile un signore di 61 anni – Rudie Heru Komandono il suo nome – si stava re ...