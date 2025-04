Montecorvino Rovella arretato per spaccio di eroina hashish e cocaina

Montecorvino Rovella (SA) i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Battipaglia hanno proceduto all’arresto di un uomo, indagato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” in quanto, lo stesso, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria operante, quale passeggero di un’autovettura, a seguito del controllo, si sarebbe disfatto di un involucro di cellophane, recuperato dai militari, contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in dosi, per poi tentare la fuga a piedi. A seguito della perquisizione domiciliare, lo stesso è stato individuato, altresì, in possesso di varia grammatura di sostanza stupefacente del tipo eroina, hashish e cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento nonché euro 635,00 in contanti verosimile provento dell’attività illecita. Zon.it - Montecorvino Rovella, arretato per spaccio di eroina, hashish e cocaina Leggi su Zon.it Il 13 aprile u.s., a(SA) i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Battipaglia hanno proceduto all’arresto di un uomo, indagato per “detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti” in quanto, lo stesso, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria operante, quale passeggero di un’autovettura, a seguito del controllo, si sarebbe disfatto di un involucro di cellophane, recuperato dai militari, contenente sostanza stupefacente del tiposuddivisa in dosi, per poi tentare la fuga a piedi. A seguito della perquisizione domiciliare, lo stesso è stato individuato, altresì, in possesso di varia grammatura di sostanza stupefacente del tipo, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento nonché euro 635,00 in contanti verosimile provento dell’attività illecita.

Ne parlano su altre fonti Montecorvino Rovella. Spaccio di droga, arrestato dai Carabinieri. Tenta di disfarsi della cocaina durante un controllo in auto, poi fugge: arrestato a Montecorvino. Angri, arrestato un 23enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Droga a Montecorvino Rovella: arrestato un 22enne, il blitz. ARRESTO A MONTECORVINO ROVELLA – NASCONDEVA IN CASA HASHISH E COCAINA. Spaccio di droga in carcere, 16 arresti. Coinvolto agente della penitenziaria.

Segnala telecolore.it: Montecorvino Rovella. Spaccio di droga, arrestato dai Carabinieri - L’uomo è accusato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”. Nel corso di un controllo su strada effettuato dai Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, l’uomo, che era un passegg ...

Come scrive ilmattino.it: Montecorvino Rovella, abusò di una minorenne dopo la festa patronale: condanna sei anni - Abusò di una 15enne stuprandola in due occasioni dopo averla costretta a seguirlo in luoghi appartati. Il pm aveva chiesto 10 anni di reclusione per A.S., 28 anni di Montecorvino ...