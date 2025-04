ORE 14 MILO INFANTE IN PRIMA SERATA SE FUNZIONA POTREBBE LASCIARE IL POMERIGGIO

MILO INFANTE sbarca in PRIMA SERATA con "Ore 14". Ovviamente il titolo non sarà lo stesso per questioni orarie ma il programma e la squadra sì.Il popolare e seguitissimo appuntamento con la cronaca nera è stato infatti premiato dalla Rai con quattro puntate serali a giugno, così riporta il blog di Davide Maggio.In caso di buon riscontro auditel, a Viale Mazzini si penserebbe di lasciarlo solo in quella fascia. Sarebbe il terzo programma fisso di nera con Chi l'ha visto e Quarto Grado.Cosa succederebbe di POMERIGGIO? La nuova stagione di BellaMa' con Pierluigi Diaco è confermata e sono partiti i casting. Nel caso partirà alle 14? Staremo a vedere.L'articolo ORE 14: MILO INFANTE IN PRIMA SERATA. SE FUNZIONA POTREBBE LASCIARE IL POMERIGGIO proviene da BUBINO.

