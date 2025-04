Superguidatv.it - Renzo Arbore: “Viva Stefano De Martino, artista completo. Sanremo? Senza Rai sarebbe un’altra cosa” | Intervista

Una serata in omaggio al Bagaglino, una delle esperienze più irriverenti e popolari del varietà italiano, e al suo ideatore, Nini Pingitore. Al Salone Margherita di Roma, in occasione della prima del docufilm “Una vita da Pingitore”,ha voluto ricordare l’amico e la stagione irripetibile di quella televisione fatta di satira, talento e libertà. Nell’esclusiva, concessa a SuperguidaTV,ha parlato anche diDee di un futuro diche non vorrebbe mai vedere lontano dalla RAI.esclusivaUna serata in onore del Bagaglino. Potremmo dire una serata in onore di una televisione che forse oggi non c’è più?Oggi non c’è più e ci manca molto, perché la verità è che quella era una televisione completa: ogni settimana c’erano dei nuovi talenti, c’era la satira di quello che succedeva nel nostro Paese.