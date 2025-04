Ilnapolista.it - Anche As ha preso a cuore la causa Orsolini: “Spalletti lo ha escluso solo per il modulo, Napoli e Milan lo monitorano”

Riccardo, dopo essere finito sul Guardian per la sua mancata convocazione nell’Italia, ha conquistatoi quotidiani spagnoli. L’ala del Bologna sta vivendo la sua miglior stagione in Serie A.non è riuscito a conquistare la Nazionale nonostante i numeri record al BolognaAs scrive:Disputare una grande stagione e non essere convocato con la tua Nazionale non è mai bello. Nemmeno per Riccardo. L’italiano sta affrontando la sua miglior stagione a livello di gol, il suo club sta lottando per un posto in Champions e ha un piede e mezzo in finale di Coppa Italia. La sua ultima apparizione con l’Italia risale all’estate, quandolo ha incluso nei pre-convocati per l’Europeo; poi è stato uno dei tre scartati. Giocare da ala non è stata la cosa migliore per lui, poiché il ct è passato al 3-5-2 e non c’è spazio per un giocatore come lui.