Davidemaggio.it - Sonoro pugno in faccia ad un concorrente. Arresto in diretta al GF Vip albanese

Leggi su Davidemaggio.it

Tensione durante la semifinale del Grande Fratello Vip Albania. Nella puntata andata in onda sabato 12 aprile su Top Channel, il cantante Jozefin Marku ha sferrato un(o unceffone, non è chiaro dal video) ad un altro, il cantante Gjesti. La scena si è consumata a favore di telecamera durante laed è avvenuta davanti all’uscita dalla Casa. Infatti Jozi (nome d’arte dell’aggressore), eliminato ad un passo dalla finale, stava per uscire definitivamente dal reality.Tra un abbraccio e l’altro, il saluto che ha riservato a Gjesti non è di certo stato amichevole. L’inquilino, pronto ad aprire la porta del GF al compagno in uscita, è stato colpito da untalmente forte da farlo stramazzare al suolo. Un grave gesto d’impeto, quello di Jozefin Marku, che gli è costato molto di più della semplice ramanzina del GF Vip.