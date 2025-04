Denaro in cambio di sepolture veloci nel cimitero di Trapani 5 misure cautelari

Trapani scattata nel 2023 ha portato oggi all'esecuzione da parte della Polizia di Stato di cinque misure cautelari, per corruzione e concussione . Sono stati arrestati l'ex necroforo del cimitero trapanese e un operaio, mentre è stato intimato il divieto di esercitare l'impresa a tre ditte di onoranze funebri trapanesi.

