My emotions give me power – un’analisi femminista di Buffy l’ammazzavampiri

Nel saggio Visual Pleasure and Narrative Cinema, Laura Mulvey sostiene che l’industria cinematografica e televisiva soffra di un enorme squilibrio in termini di prospettive di genere e discorso egemonico. Con schermi pieni di protagonisti maschili eterosessuali bianchi e una folla di uomini che lavorano dietro la macchina da presa, Mulvey spiega come il pubblico sia stato costretto a guardare film e televisione da questa prospettiva univoca. Vediamo però come la serie televisiva(1997-2003) abbia tentato di sovvertire un male gaze imperante.In un mondo in cui i movimenti femministi sono circondati da contraddizioni, inimicizie e idee contrastanti,è una serie che intreccia importanti caratteristiche del femminismo della terza ondata – tanto nei suoi personaggi, quanto nella gamma di temi generali che la attraversano.

