Milano, l’Esselunga di viale Piave chiude per ristrutturazione.

, 14 aprile 2025 – Da domenica 20 aprile, giorno di Pasqua, il supermarket Esselunga di, a, sarà temporaneamente chiuso in vista di un importante intervento di. Aperto il 2 agosto 1973, il negozio diè punto di riferimento di molti clienti del capoluogo lombardo: già rinnovato una prima volta nel 1993, si estende oggi su una superficie di vendita di circa 1150 metri quadri con parcheggio coperto. L’intervento, della durata prevista di circa un anno, consentirà di dare una nuova veste a uno dei supermercati più iconici del centro città e, una volta completato, restituirà ai clienti un negozio moderno, con nuovi servizi e con le migliori proposte di Esselunga. Le novità Il progetto prevede infatti anche l’ampliamento degli spazi con la realizzazione di un Bar Atlantic con dehor e di un’elegante profumeria e due brand del Gruppo Esselunga.

