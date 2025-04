Paura per Jorge Martin Investito in pista dalla moto di Di Giannantonio varie fratture per il campione del mondo

Jorge Martin sul circuito di Lusail. Lo spagnolo è stato Investito dalla moto di Fabio Di Giannantonio mentre girava in pista. Il campione del mondo della Aprilia ha riportato uno pneumotorace con minima soffusione pleurica, otto fratture degli archi costali posteriori e tre fratture costali a carico degli archi laterali. «Grazie a Dio poteva andare molto peggio. Cercherò di tenerci. Feedpress.me - Paura per Jorge Martin. Investito in pista dalla moto di Di Giannantonio: varie fratture per il campione del mondo Leggi su Feedpress.me Incidente persul circuito di Lusail. Lo spagnolo è statodi Fabio Dimentre girava in. Ildeldella Aprilia ha riportato uno pneurace con minima soffusione pleurica, ottodegli archi costali posteriori e trecostali a carico degli archi laterali. «Grazie a Dio poteva andare molto peggio. Cercherò di tenerci.

Ne parlano su altre fonti Paura per Jorge Martin. Investito in pista dalla moto di Di Giannantonio: varie fratture per il campione del. Martin, che paura. Molte fratture. Investito da Di Giannantonio in Qatar: “Poteva andare peggio”. Paura Martin: cade e viene 'investito' nel Gp Qatar. Come sta il pilota spagnolo. MotoGP in ansia per Martin: cade ancora, colpito da Di Giannantonio. Le condizioni di Jorge, pneumotorace. MotoGP, L'incidente e nessuna vittoria: Bagnaia deve sfatare tutti i tabù di Barcellona. Incredibile Bagnaia: neppure una frattura dopo lo spaventoso incidente in MotoGP. «Torna stasera stessa in Italia» - Il video.

Secondo msn.com: Paura per Jorge Martin. Investito in pista dalla moto di Di Giannantonio: varie fratture per il campione del mondo - Incidente per Jorge Martin sul circuito di Lusail. Lo spagnolo è stato investito dalla moto di Fabio Di Giannantonio mentre girava in pista. Il campione del ...

Scrive msn.com: Martin, che paura. Investito da Di Giannantonio in Qatar: “Poteva andare peggio” - Nuova incidente e nuovo infortunio per lo spagnolo. Nel Gp del Qatar è caduto ed è stato colpito da Di Giannantonio: brividi di paura e fratture costali. Poteva andare ...

Nota di tg24.sky.it: MotoGp del Qatar, Martin ricoverato dopo l'incidente: ha pneumotorace e varie fratture - Leggi su Sky TG24 l'articolo MotoGp del Qatar, Martin ricoverato dopo l'incidente: ha pneumotorace e varie fratture ...