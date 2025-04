Como passano i tornelli dello stadio con biglietti falsificati due denunciati

Como, 14 aprile 2025 – Hanno tentato di entrare allo stadio di Como con biglietti falsi, realizzati con codici a barre che sono risultati già utilizzati: per questo motivo, la polizia ha denunciato per sostituzione di persona un uomo di 49 anni residente a Ponte Lambro e una donna di 41 anni residente a Lecco. I fatti sono avvenuti durante l’incontro di seria A casalingo che si è disputato ieri tra Como e Torino, durante il quale, come sempre, la Questura di Como ha coordinato i servizi di ordine pubblico, garantiti dalla presenza anche di carabinieri, Guardia di finanza e polizia locale, nei diversi ruoli. Dei controlli, fa parte anche la verifica delle condizioni di affluenza in sicurezza dei tifosi di entrambe le squadre, per garantire che la zona dello stadio, venga raggiunta esclusivamente da chi è in possesso del tagliando di ingresso, allontanando chiunque ne sia privo. Ilgiorno.it - Como, passano i tornelli dello stadio con biglietti falsificati: due denunciati Leggi su Ilgiorno.it , 14 aprile 2025 – Hanno tentato di entrare allodiconfalsi, realizzati con codici a barre che sono risultati già utilizzati: per questo motivo, la polizia ha denunciato per sostituzione di persona un uomo di 49 anni residente a Ponte Lambro e una donna di 41 anni residente a Lecco. I fatti sono avvenuti durante l’incontro di seria A casalingo che si è disputato ieri trae Torino, durante il quale, come sempre, la Questura diha coordinato i servizi di ordine pubblico, garantiti dalla presenza anche di carabinieri, Guardia di finanza e polizia locale, nei diversi ruoli. Dei controlli, fa parte anche la verifica delle condizioni di affluenza in sicurezza dei tifosi di entrambe le squadre, per garantire che la zona, venga raggiunta esclusivamente da chi è in possesso del tagliando di ingresso, allontanando chiunque ne sia privo.

Ne parlano su altre fonti Como, passano i tornelli dello stadio con biglietti falsificati: due denunciati. Gli orari della metro e le linee deviati per la partita del Milan a San Siro. Oggi il derby Milan Inter: la partita e come cambiano i mezzi Atm. Napoli-Como 3-1: volano gli azzurri. Tifosi Napoli, che caos: biglietti falsi ai tornelli e un tappeto di rifiuti. Concerto dei Coldplay a Roma, strade chiuse e piano trasporti per l'evento dello Stadio Olimpico.

Scrive msn.com: Como, passano i tornelli dello stadio con biglietti falsificati: due denunciati - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

primacomo.it comunica: Tagliandi falsi per entrare allo stadio: due denunciati - Tagliandi falsi per entrare allo stadio: denunciati due uomini, un 49enne di Ponte Lambro e una 41enne lecchese. L'intervento della Questura di Como ieri in città in occasione dell'incontro di serie A ...

Come scrive laprovinciadicomo.it: Stadio, c’è il via libera all’ampliamento. Obiettivo: portare la capienza a 12mila - La società Como 1907 ad ogni modo sta accelerando e allo stadio è già stato rimosso ... si aggiungeranno tornelli extra per il nuovo settore casalingo e altre piccole misure.