Viola rifiuta la bizzarra candidatura del Pd in Veneto L’immunologa no wine non correrà nella roccaforte del vino

rifiuta la proposta del Partito democratico, una strategia kamikaze considerando che da sempre porta avanti una crociata contro il vino Gamberorosso.it - Viola rifiuta la bizzarra candidatura del Pd in Veneto. L’immunologa no wine non correrà nella roccaforte del vino Leggi su Gamberorosso.it Dopo alcuni giorni di riflessione la scienziatala proposta del Partito democratico, una strategia kamikaze considerando che da sempre porta avanti una crociata contro il

Ne parlano su altre fonti L'immunologa Viola rifiuta la candidatura del Pd in Veneto. "Salva" la regione del vino.

msn.com riferisce: Il Veneto si prepara al dopo-Zaia: il Pd corteggia Antonella Viola per il centrosinistra - I partiti si preparano a delineare i propri candidati per le regionali in Veneto, che si terranno in autunno. I nomi del centrosinistra.