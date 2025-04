Giornata emofilia Fedemo Donne spesso non adeguatamente assistite

Giornata mondiale dell'emofilia (Gme) che si celebra il 17 aprile. "Garantire diagnosi e parità di accesso a trattamenti e terapie, in particolare alle Donne con Ilgiornaleditalia.it - Giornata emofilia, Fedemo: "Donne spesso non adeguatamente assistite" Leggi su Ilgiornaleditalia.it 'Sottodiagnosticate anche malattie emorragiche congenite' Roma, 14 apr. (Adnkronos Salute) - Ha un focus tutto al femminile la XXImondiale dell'(Gme) che si celebra il 17 aprile. "Garantire diagnosi e parità di accesso a trattamenti e terapie, in particolare allecon

Ne parlano su altre fonti Giornata emofilia, Fedemo: "Donne spesso non adeguatamente assistite". Giornata emofilia, Fedemo: "Donne spesso non adeguatamente assistite". Emofilia e altre malattie emorragiche congenite: cosa sono, sintomi, diagnosi, cure. Ne soffrono anche le donne. Israele, Netanyahu: "Lavoriamo ad accordo che prevede rilascio 10 ostaggi". Strage Sumy, la storia di Kyrylo: il 13enne sul filobus che ha salvato diverse persone. Ultim'ora by Adnkronos.

Riporta msn.com: Giornata emofilia, Fedemo: "Donne spesso non adeguatamente assistite" - (Adnkronos) - Ha un focus tutto al femminile la XXI Giornata mondiale dell'emofilia (Gme) che si celebra il 17 aprile. "Garantire diagnosi e parità di accesso a trattamenti e terapie, in particolare a ...

Secondo quotidianosanita.it: Emofilia, oltre 10 mila pazienti in Italia. FedEmo: “Donne troppo spesso sottostimate e non adeguatamente assistite" - In vista della Giornata mondiale dell’Emofilia (17 aprile) FedEmo accende i riflettori sulle donne, in passato ritenute solo portatrici della malattia. “Oggi invece sappiamo che circa il 30% delle don ...

gaeta.it comunica: Giornata mondiale dell’emofilia 2025: focus sulle donne e le malattie emorragiche congenite - La XXI Giornata mondiale dell'emofilia del 17 aprile si focalizza sulle donne e le malattie emorragiche congenite, evidenziando l'importanza di diagnosi precoci e accesso a trattamenti specifici.