Secoloditalia.it - “Quella meteora a destra” di Carmelo Briguglio: appassionante serata di cultura politica e idee (video)

Leggi su Secoloditalia.it

Presentato in Abruzzo, nella stupenda cornice del Mumi, il museo dedicato al pittore Francesco Paolo Michetti, di Francavilla al Mare (Pescara), il libro di” (Editrice Kimerik). Una belladiideata e voluta da Daniele Toto, noto imprenditore ed ex parlamentare nazionale – regista discreto della manifestazione, com’è nel suo stile – che condivise conquell’esperienza. Alla presenza di tanti cittadini, che hanno riempito la sala riunioni del museo, ha dato il benvenuto delle istituzioni locali, il sindaco della città, Luisa Ebe Russo, seguita dalle introduzioni di Cinzia Tirone e Rocco Cappelletti, che hanno curato l’organizzazione dell’incontro.“” la presentazione del libro diIl dibattito sul volume dié stato animato dai due relatori Peppino Tagliente, giurista, politico di lungo corso e presidente emerito del consiglio regionale abruzzese e Gianluca Sadun Bordoni, ordinario di filosofiapresso l’università di Teramo, ai quali si é unito il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, hanno dato vita ad una discussione appassionata sulla storia delladopo la vicendae umana di Gianfranco Fini e sulle sue attuali prospettive con lo storico avvento di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, come primo presidente del Consiglio dellaitaliana.