Cityrumors.it - I segreti dietro le emoji: ci sono dei grandi pericoli

Leggi su Cityrumors.it

Il film ‘Adolescence’ sta portando alla luce deiimportanti per quanto riguarda i giovani: ecco qualileUna semplicenascondeun segreto e attività illecite. A dirlo è un documento pubblicato in Gran Bretagna e che ha portato alla luce iche questi semplici figure posportare per gli adolescenti. Si tratta di un lavoro che va avanti ormai da diverso tempo anche grazie all’uscita della serie tv Adolescence. Un lavoro che ha come principale obiettivo quello di calare i genitori nella realtà e portare anche ad aprire un tavolo di riflessione su come aiutare i figli.Igli: cidei(Pixbay) – cityrumors.itEd è stato proprio il film Adolescence a portare alla luce cosa si nascondedelle semplici