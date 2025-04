Anteprima24.it - Lotta al dissesto idrogeologico, Zannini: “Quindici milioni per i comuni casertani”

Tempo di lettura: 3 minuti“Programmate le risorse per gli interventi urgenti e straordinari mirati a ridurre il livello di esposizione ai rischi connessi al clima in provincia di Caserta”. Lo rende noto Giovanni, presidente della VII Commissione permanente Ambiente, Energia e Protezione Civile del Consiglio Regionale della Campania.“Con deliberazione adottata nelle scorse settimane, la Giunta Regionale della Campania presieduta da Vincenzo De Luca ha stanziato i fondi in favore delle opere da realizzarsi in diversidi Terra di Lavoro con l’obiettivo di ridurre il livello di esposizione al rischioconnesso al clima e alla geomorfologia dei luoghi, migliorandone la resilienza e privilegiando, laddove possibile, soluzioni nature-based – si legge in una nota – Tra gli interventi benediciari dei finanziamenti regionali per oltre 15e 267 mila euro, figurano la manutenzione straordinaria ed il ripristino della funzionalità delle vasche di laminazione a servizio del territorio di San Felice a Cancello, fortemente colpito dagli eventi calamitosi e metereologici del 27 agosto 2024 con forti nubifragi che causarono frane e fiumi di fango, per un importo di 3e 700 mila euro; la sistemazione idraulico-forestale del vallone Cesaranni sito in località Pantano di Dragoni, per un importo di 4.