Omicidio Pierina Paganelli gip rigetta la scarcerazione di Louis Dassilva

Tgcom24.mediaset.it - Omicidio Pierina Paganelli, gip rigetta la scarcerazione di Louis Dassilva Leggi su Tgcom24.mediaset.it L'unico indagato l'assassinio avvenuto a Rimini potrebbe nelle prossime settimane essere rinviato a giudizio

