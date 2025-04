Oasport.it - Federica Brignone: “Quando torno sugli sci? Prima di 4-5 mesi é impossibile. Neanche i medici lo sanno”

era tra i personaggi più attesi del FISI Media Day di quest’oggi. La fuoriclasse di La Salle avrebbe preferito accogliere i media in altro modo dopo la stagione straordinaria disputata. Purtroppo, il brutto incidente del 3 aprile nel gigante dei campionati italiani in Val di Fassa ha costrettoa rivedere sensibilmente i propri piani e ora si trova ad affrontare una nuova sfida.“Sto bene, ovviamente non pretendo di non avere dolore. Ho già iniziato a fare qualche esercizio. Inizierò oggi la mia fisioterapia a Torino e miglioro ogni giorno la mia condizione. Ho visto un po’ di sport in tv, ho ricevuto le visite di amici e sinceramente non ho ancora avuto modo di annoiarmi. Il mio primo step sarà a 45 con la TAC di controllo sulla tibia e poi vedremo il da farsi e come organizzarci“, le sue parole.