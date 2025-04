Cityrumors.it - Corteo Pro Pal e scritta choc, Gasparri: “Prenderli subito e punti, tolleranza zero”

Il senatore di Forza Italia è rimasto sbigottito davanti all’ennesima manifestazione d’odio: “Non se ne può più, non possono restare impuniti”Dalla voglia di pace alla violenza più semplice e immediata. E’ questo quanto è accaduto nelpro Palestina che si era organizzato a Milano, ma poco dopo l’inizio ci sono stati scontri tra i manifestanti e forze dell’ordine.Pro Pal e: “” (Ansa Foto) Cityrumors.itLe tensioni sono cominciate, pare, anche a causa dell’identificazione di qualche persona e da lì ci sono stati scontri con cori pesanti indirizzati verso le forze dell’ordine come i classici ‘Via via la polizia’ e ‘Tutto il mondo detesta le forze dell’ordine’.Sono partiti i fumogeni, gli scontri e alla fine si sono notate anche alcune scritte scioccanti all’indirizzo di Giorgia Meloni, e non solo.