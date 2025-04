Metropolitanmagazine.it - Chi è il nuovo compagno di Matilde Brandi? Tutto su Francesco Tafanelli

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è felice al fianco del suo. Ildiè arrivato nella sua vita dopo la fine della relazione con Paolo Calissano, morto tragicamente, e l’amore con Marco Costantini, il suo ex marito, con il quale si è separata nel 2020 dopo aver messo al mondo due gemelle, Aurora e Sofia. Per la showgirl la tanto attesa felicità è arrivata proprio con, al quale si è legata nel 2021. La separazione dall’ex marito è stata particolarmente sofferta per la ballerina, che ha trovato nuovamente l’amore proprio con il 53enne napoletano. Ildiè originario di Napoli e lavora nel settore della moda come sales agent manager: ha collaborato con marchi molto importanti e ha una carriera ben avviata., parlando a Verissimo, ha raccontato come è cominciato l’amore con