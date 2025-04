Misure cautelari per il crollo del cantiere Esselunga a Firenze arresti e interdizioni

Misure cautelari sono state disposte dal Gip di Firenze nei confronti di altrettanti indagati nell'ambito dell'inchiesta sul crollo del cantiere del supermercato Esselunga in via Mariti, avvenuto il 16 febbraio del 2024, disastro che provocò la morte di 5 operai. Gli arresti domiciliari sono stati disposti per il legale rappresentante della 'Rdb.Ita' Alfonso D'Eugenio, mentre per i due ingegneri Carlo Melchiorre e Marco Passaleva è scattata l'interdizione: nove mesi per il primo e sei mesi per il secondo. Quotidiano.net - Misure cautelari per il crollo del cantiere Esselunga a Firenze: arresti e interdizioni Leggi su Quotidiano.net Tresono state disposte dal Gip dinei confronti di altrettanti indagati nell'ambito dell'inchiesta suldeldel supermercatoin via Mariti, avvenuto il 16 febbraio del 2024, disastro che provocò la morte di 5 operai. Glidomiciliari sono stati disposti per il legale rappresentante della 'Rdb.Ita' Alfonso D'Eugenio, mentre per i due ingegneri Carlo Melchiorre e Marco Passaleva è scattata l'interdizione: nove mesi per il primo e sei mesi per il secondo.

Ne parlano su altre fonti Crollo del cantiere Esselunga a Firenze, disposte dal Gip tre misure cautelari. Esselunga Firenze, prime misure per i responsabili del crollo del cantiere. Crollo via Mariti a Firenze, pm chiede misure cautelari per 3 indagati. Crollo cantiere a Firenze, D’Eugenio si dimette da due Società. Crollo nel cantiere in via Mariti, gli interrogatori. CROLLO CANTIERE FIRENZE: INIZIATI INTERROGATORI PER I TRE INDAGATI.

Secondo quotidiano.net: Misure cautelari per il crollo del cantiere Esselunga a Firenze: arresti e interdizioni - Il Gip di Firenze ha disposto misure cautelari per tre indagati nel crollo del cantiere Esselunga, causando 5 morti.

Scrive corrierefiorentino.corriere.it: Firenze, crollo del cantiere Esselunga: il titolare dell'azienda che ha prodotto la trave agli arresti domiciliari - Alfonso D’Eugenio è finito agli arresti domiciliari. La polizia ha notificato anche una misura interdittiva del divieto di esercitare la professione all’ingegnere all’ingegnere Carlo Melchiorre e all’ ...

Nota di baritoday.it: Crollo palazzina via De Amicis, il Comune: "Adottate tutte le misure per evitare rischi per la salute pubblica" - Circa l’eventuale contaminazione delle polveri, proprio al fine di tutelare la salute pubblica nelle aree esterne delle zone circostanti l’edificio interessato dal crollo, con ordinanza sindacale del ...